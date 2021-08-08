  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var
Katil Esed Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı!
Beşiktaş golcüsünü bekliyor
Eski Fenerli’den Gol Şov!
Dünya Nüfusun yüzde 70'i aşılandı... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısında artış
Dünya

Nüfusun yüzde 70'i aşılandı... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısında artış

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 218 artarak 616 bin 719'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 17:55:00 -
Nüfusun yüzde 70'i aşılandı... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısında artış

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 741 bini geçti.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 218 artarak 616 bin 719'a çıktı.

California, 4 milyon 39 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 235 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 768 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 754 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 729, Texas'ta ise 53 bin 661 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

194 milyon 346 binden fazla kişiye ilk doz, 166 milyon 203 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Armağan Çağlayan'dan aşı olmayanlarla aşı olanları çatıştırma provokasyonu!
Armağan Çağlayan'dan aşı olmayanlarla aşı olanları çatıştırma provokasyonu!

Gündem

Armağan Çağlayan'dan aşı olmayanlarla aşı olanları çatıştırma provokasyonu!

'Aşı olmayana ekmek yok' diyen Cihan Kolivar'dan zam fırsatçılığı!
'Aşı olmayana ekmek yok' diyen Cihan Kolivar'dan zam fırsatçılığı!

Gündem

'Aşı olmayana ekmek yok' diyen Cihan Kolivar'dan zam fırsatçılığı!

Hedef kaos!
Hedef kaos! "Aşı olmayana ekmek yok" provokasyonuna halktan sert tepki! "Bu kararı alan fırınlardan ekmek almayın"

Gündem

Hedef kaos! "Aşı olmayana ekmek yok" provokasyonuna halktan sert tepki! "Bu kararı alan fırınlardan ekmek almayın"

Bir skandal provokasyon daha: Yarından itibaren aşı olmayanları kabul etmeyeceğiz
Bir skandal provokasyon daha: Yarından itibaren aşı olmayanları kabul etmeyeceğiz

Gündem

Bir skandal provokasyon daha: Yarından itibaren aşı olmayanları kabul etmeyeceğiz

Abdulkadir Selvi, Bakan Koca'yla görüşmesini yazdı!
Abdulkadir Selvi, Bakan Koca'yla görüşmesini yazdı! "Aşı olmayanlara..."

Gündem

Abdulkadir Selvi, Bakan Koca'yla görüşmesini yazdı! "Aşı olmayanlara..."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay