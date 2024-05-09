Nüfusu yaşlanan Güney Kore'den 'yeni bakanlık' hamlesi
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, düşük doğum oranının yol açtığı yaşlanan nüfus sorunu ile mücadele edilmesi için “Düşük Doğum Oranlarına Karşı Planlama Bakanlığı" kurulacağını açıkladı.
Güney Kore’de “yaşlı nüfus” alarmı verildi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, görevdeki ikinci yılı vesilesiyle ulusa sesleniş konuşmasında, ülkenin başlıca sorunlarından biri olan yaşlanan nüfus konusuna vurgu yaptı.
Yoon, “Ulusal bir acil durum olarak değerlendirilebilecek düşük doğum oranlarının üstesinden gelmek için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğiz” dedi. Bu kapsamda “Düşük Doğum Oranlarına Karşı Planlama Bakanlığı” kurulacağını açıklayan Yoon, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'ten hükümet teşkilat yasasının gözden geçirilmesinde aktif işbirliği talep etti.
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