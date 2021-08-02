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Ekonomi Nüfusa göre en fazla esnaf Burdur’da
Ekonomi

Nüfusa göre en fazla esnaf Burdur’da

Türkiye’de yılın ilk yarısında esnaf sayısı 2 milyon 55 bin 598 olarak hesaplanırken, nüfusa göre en fazla esnafın bulunduğu il Burdur olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 17:32:00 -
Nüfusa göre en fazla esnaf Burdur’da

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerine göre, 30 Haziran itibarıyla Türkiye’de esnaf iş yeri sayısı 2 milyon 224 bin 738 oldu. Esnaf sayısı yılın ilk yarısında 2 milyon 55 bin 598 olarak kayıtlara geçti. Esnaf sayısının nüfusa göre en fazla olduğu il yüzde 4.47 ile Burdur olurken, nüfusu 267 bin 92 olan ilde 11 bin 938 esnaf bulunuyor. Nüfusa göre esnaf yoğunluğunda Burdur’u yüzde 4.35 ile Muğla takip etti. Nüfusu 1 milyon 773 kişi olan ilde 43 bin 495 esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller ise Artvin, Çanakkale ve Edirne oldu. Nüfusa göre esnaf sayısının en az olduğu il ise yüzde 1.08 ile Batman. 620 bin 278 kişinin yaşadığı ilde 6 bin 692 esnaf bulunuyor. Batman’ın ardından yüzde 1.09 ile Şırnak geliyor. 537 bin 762 nüfuslu ilde 5 bin 837 esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf oranının en düşük olduğu diğer iller ise Diyarbakır, Ağrı, Siirt ve Van olarak tespit edildi.

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