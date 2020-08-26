Nüfus Müdürlüğü'nden nasıl randevu alınır?

Koronavirüs vaka sayısının artması ile Türkiye genelinde tedbirler arıtırlıyor. Bu önlemlerde biri Nüfus Müdürlükleri için alındı. Nufüs Müdürlüklerindeki yoğunlaşmayı azaltmak amacıyla İçişleri Bakanlığı son olarak 14 ilde yeni tedbir uygulama kararı aldı.

Hangi illerde Nufüs Müdürlükleri randevulu çalışacak?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat ile bu illere bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adrese ilişkin gibi işlemleri geçici süreyle randevu ile yapmaya karar verdi.

Nüfus müdürlüklerinden nasıl randevu alınır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan Mart ayında alınan randevulu çalışma sistemi kararı yenilendi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 14 ilde Nüfus Müdürlükleri'nden yapılacak işllemlerde randevu ile çalışılacağını belirtti.

Ehliyet, yeni çipli kimlik ve pasaport ile diğer nüfus işlemleri için vatandaşların internet üzerinden önce randevu alması ve randevu aldığı saatte belirtilen nüfus müdürlüğüne hazır bulunması gerekiyor.

İnternet üzerinden randevu için aşağıdaki adımları takip edin.

https://randevu.nvi.gov.tr/

Nüfus müdürlüklerinden randevu almak için tıklayın