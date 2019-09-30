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Nüfus müdürlüğü personel alımı başvuru 2019 NVİ alımı şartları

Nüfus müdürlüğü personel alımı 2019 başvuru, nüfus müdürlüğü memur alımı 2019 ne zaman? İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gene Müdürlüğü (NVİ) personel alımı ilanı yayınlamasıyla birlikte NVİ personel alımı başvuru tarihi ve nüfus müdürlüğü personel alımı başvuru şartları araştırılmakta. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) personel alımlarına başvuracakların 30 Ekim’e kadar e devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İşte NVİ alımları, NVİ personel alımı 2019 başvuru şartları. Nüfus Müdürlüğü NVİ personel alımı yazılı sınavı ne zaman?

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:31
Nüfus müdürlüğü personel alımı başvuru 2019 NVİ alımı şartları

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gene Müdürlüğü (NVİ) personel alımı ilanı yayınlamasıyla birlikte NVİ personel alımı başvuru tarihi ve nüfus müdürlüğü personel alımı başvuru şartları araştırılmakta. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) personel alımlarına başvuracakların 30 Ekim’e kadar e devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İşte NVİ alımları, NVİ personel alımı 2019 başvuru şartları.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3'ü kıdemli olmak üzere toplam 8 uygulama geliştirme uzmanı istihdam edilecek. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir ilan yayılandı. Yayımlanan ilanda KPSS en az 70 puan ile kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları, fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

NVİ alımı başvuru şartları neler?

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri başvuru koşulları arasında yer alıyor.

Adaylar "www.icisleri.gov.tr" ve "www.nvi.gov.tr" adresli internet sitelerinde yer alacak olan 2019 Yılı Sözleşmeli BilişimPersoneli Sınavı Başvuru Formu'na 16-30 Ekim tarihleri arasında sınav duyurusu bölümünden ulaşabilecek.

Nüfus Müdürlüğü NVİ personel alımı yazılı sınavı ne zaman?

Adaylar, söz konusu form üzerinden yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla "e-Devlet" şifresi ile elektronik ortamda müracaatlarını gerçekleştirebilecekler. Başvurular elektronik ortamda alınacağı için posta yolu ile veya şahsen müracaatlar kabul edilmeyecek. Yazılı sınav 30 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yemekhanesinde, sözlü sınav ise 25-26-27 Aralık tarihlerinde Genel Müdürlük C Blok Toplantı Salonu'nda yapılacak. Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Her iki sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması ile nihai başarı dereceleri tespit edilecek. Kazananlar asil ve yedek olarak ilan edilerek, kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacak.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:31
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