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Nüfus artışı SOS veriyor

Akit’in ailenin korunması yönündeki yayınlarının haklılığını tescilleyen bir adım da UNFPA’dan geldi. UNFPA, bu yıl temasının “Aile Planlaması” olduğunu açıkladı. TÜİK de buradan yola çıkarak, Türkiye ile ilgili bazı istatistikleri duyurdu ve Türkiye’de doğurganlığın nüfusu yenilenme düzeyi olan 2,1’in altında kaldığını gösterdi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:00
Nüfus artışı SOS veriyor

  HABER MERKEZİ  

Gazetemizin ısrarla kamuoyunu gündeminde tuttuğu ve aile kavramının korunmasına yönelik yaptığı uyarıcı nitelikteki yayınların haklılığını gözler önüne seren bir adım Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nda (UNFPA) geldi. Dünya Nüfus Günü’nün teması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Aile planlaması” olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da bu doğrultuda, Türkiye’deki doğum ve evlenme istatistiklerine ilişkin temel bilgileri açıkladı.

Raporda, Türkiye’de 2016’da 1 milyon 311 bin 895 olan canlı doğan bebek sayısının, 2017’de 1 milyon 291 bin 55 olduğu kaydedildi. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ünü erkekler, yüzde 48,7’sini ise kızlar oluşturduğuna dikkat çekildi. Bebeklerin yüzde 17,9’u İstanbul, yüzde 5,8’i Ankara, yüzde 5’i Şanlıurfa ve yüzde 4,1’i İzmir’de doğduğu ifade edildi.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda, doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2016 yılında 2,11 çocuk, geçen yıl ise 2,07 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1’in altında kaldığını gösterdi.

AİLEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bir toplumu ayakta tutan en önemli kurumun aile yapısı olduğunu çok iyi bilen ve bu noktada sürekli olarak uyarıcı nitelikte yayınlar yapan Akit’in haklılığı uluslararası kuruluşlar tarafından da tescillendi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her yıl nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlediği temasının bu yılda, “Aile Planlaması” olduğunu açıkladı.

TÜİK de buradan yola çıkarak Türkiye’deki doğum ve evlenme istatistiklerine ilişkin temel bilgileri derledi. Raporda, Türkiye’de 2016’da 1 milyon 311 bin 895 olan canlı doğan bebek sayısının, 2017’de 1 milyon 291 bin 55 olduğu kaydedildi. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ünü erkekler, yüzde 48,7’sini ise kızlar oluşturduğuna dikkat çekildi. Bebeklerin yüzde 17,9’u İstanbul, yüzde 5,8’i Ankara, yüzde 5’i Şanlıurfa ve yüzde 4,1’i İzmir’de doğduğu ifade edildi. Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda, doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2016 yılında 2,11 çocuk, geçen yıl ise 2,07 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1’in altında kaldığını gösterdi.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI

Raporda 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı geçen yıl yüzde 4,2 olduğu söz konusu oranın 2016 yılında yüzde 4,6 seviyesinde olduğu ifade edildi. Evlilik yaşının yıllarda göre arttığının belirtildiği raporda, Türkiye’de kadınlarda 2013 yılında 24,1 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2017 yılında 24,6 olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı. 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızı 2012 yılında binde 31 iken 2017 yılında binde 21’e gerilediği belirtildi.

Verilere göre, Türkiye’de doğum yapan kadınların ortalama yaşı, 2016 yılında 28,6 iken 2017 yılında 28,7 olduğuna dikkat çekildi. Diğer yandan ilk canlı doğumunu yapan kadınların ortalama yaşı 2016 yılında 25,8 iken 2017 yılında 26 olduğu ifade edildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre de 2014 yılında yüzde 51 olan sezaryen doğum oranı, 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 53 olarak kayıtlara geçmişti.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:00
  1. Şanlıurfa
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. Türkiye İstatistik Kurumu
  6. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

YORUM YAZ

  • Ahmet TanerAhmet Taner1 sa önce
    AKP iktidarı haydi kadınlar iş hayatına, haydi kadınlar siyasete, haydi kadınlar iş kurun kampanyalarıyla, ev kadınlığı kültürünün yok olmasına kamu gücüyle ön ayak olmuş, ve teşvik edegelmişdir. Akit Yayın grubunun aylarca yayın yaptığı nafaka faciasına tamamen duyarsız kalıp, hiçbir işlem yapmamıştır. Ev hanımlığı kültürünün yok olduğu hiçbir dünya devletinde, nüfüs artışı yoktur, ve olamayacaktır. Genelde devlet ve toplum düşmanı politikaların sahibi CHP bile ev kadınlarına maaş verelim diye alenen teklif etmiş olmasına rağmen, AKP bu konuda duyarsız kalıp, özellikle çalışanlara verdiği teşviklerle, düşük asgari ücretle, tüm kadınları iş hayatına çekmeğe çalışmış, ve ekonomik olarak evli kadınları çalışmağa mahkum etmiştir. Yaptığı uygulamalarla bağdaşmayacak bir şekilde, üstelik 3 çocuk yapın sloganını hikayeden söyleyegelmiştir. Nufus artışı belki, evli kadınlara devlet mesela yarım asgari ücret verirse, evlilik oranı artar, aile bütünlüğünü korumaya ve sürdürmeye maddi destek verilmiş olur, ayrıca işsizlik azalır.
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