ZTE'nin yan kuruluşu olan Nubia, oyunculara özel olarak üreteceği Wi-Fi 6 Router'ı duyurdu. Nubia, yarın gerçekleştireceği lansmanla birlikte Wi-Fi 6 destekli bir oyuncu routerı tanıtacağını açıkladı. Router, güçlü CPU'su ve havalandırma sistemi ile düşük gecikme ve yüksek kapsama alanına sahip olacak. Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre, şirketin 28 Temmuz’da Red Magic Wi-Fi 6 Gaming Router’ı tanıtacağını duyurdu.Mesh network (örgüsel ağ) teknolojisine sahip olan Red Magic Wi-Fi 6 Gaming Router duvar yada sinyali azaltacak yapılardan daha iyi geçeceği özellikleri arasında. Küp şekline benzer bir tasarımla gelen Routerın üstünde Wi-Fi 6 yazısı da bulunuyor.