NÜ akademisyen alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”” ve 09/11/2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilandaki “”Aranan Nitelikler”” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör, Doçent ve Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar hazırladıkları belgeleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar da; Web sayfamızda yer alan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazacakları dilekçelerine, belgelerini ekleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na 21.08.2021 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru Yapılacak Adres: Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul

İrtibat numarası: 0212 210 10 10

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