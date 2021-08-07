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Ekonomi NÜ akademisyen alacak
Ekonomi

NÜ akademisyen alacak

Nişantaşı Üniversitesi ilanla duyurulan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince 157 öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 13:46:00 -
NÜ akademisyen alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği””  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  Sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilandaki “”Aranan Nitelikler”” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör, Doçent ve Doktor öğretim üyesi kadrolarına  başvuracak  adaylar hazırladıkları belgeleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim  Görevlisi  ve  Araştırma  Görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adaylar da;  Web  sayfamızda  yer  alan  Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokul birimlerine hitaben yazacakları dilekçelerine, belgelerini ekleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na 21.08.2021 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru Yapılacak Adres: Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul

İrtibat numarası: 0212 210 10 10

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