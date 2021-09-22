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Ekonomi NTÜ akademik personel alacak
Ekonomi

NTÜ akademik personel alacak

Nişantaşı Üniversitesi, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince 101 öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 14:11:00 -
NTÜ akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre

Profesör   kadrolarına   başvuracak   adaylar;   Web   sayfamızda  yer   alan   başvuru   dilekçesi,   YÖK   formatında   özgeçmişlerini,   3   adet   vesikalık fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini,  onaylı  öğrenim  belgelerini  (lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  doçentlik),  (e-Devlet  çıktısı  diplomalarda  kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 3 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçesi, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalarda kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini,  nüfus  kayıt  örneği,  askerlik  terhis  belgesi,  ikametgâh  e-Devletten  hizmet  belgelerini  ekleyerek  çıktı  olarak,  2  adet  flash  bellek  dosyada  ise; bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını,  YÖK formatlı  özgeçmişlerini,  diplomalarını  hazırlayarak  aşağıda  adresi  belirtilen  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvuracak adaylar;  Web  sayfamızda yer  alan  başvuru  dilekçesi,  (kadronun ilan edildiği Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini,  onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), (e-Devlet çıktısı diplomalarda kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 2 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Başvurular 22.09.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek. Başvuru Yapılacak Adres: Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No: 1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul-İrtibat numarası: 0212 210 10 10

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