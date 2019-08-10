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NTSO Başkanı Parmaksız’dan Kurban bayramı mesajı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:35
NTSO Başkanı Parmaksız’dan Kurban bayramı mesajı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Nevşehir halkının Kurban Bayramı’nı kutladı.


Üyelerin ve vatandaşların huzurlu ve mutlu bir Kurban Bayramı geçirmesini temenni eden NTSO Yönetim Kurulu M. Arif Parmaksız, mesajında şu ifadeler yer verdi; “Bayramlar dini ve toplumsal değerlerin yoğun olarak hissedildiği sevginin, muhabbetin, birlik ve beraberliğin, huzurun, yardımlaşmanın, kaynaşmanın en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Kırgınlıklar ve dargınlıkların bir kenara bırakıldığı, sosyal sorumluluk ve dayanışma bilincinin en üst seviyede yaşandığı yardımlaşma ve merhamet duygularının yoğunlaştığı bir Kurban Bayramı’na, ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, üyelerim ve bütün Nevşehirli hemşehrilerim başta olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutlar, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerim.”

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:35
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