  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trump esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları kalıcı olarak donduracağını açıkladı

Danimarka’da camiler yeniden ibadete açıldı

Beyaz Saray doktoru Trump'ın "hidroksiklorokin" kullanma nedenini açıkladı

Çavuşoğlu ile Pompeo Kovid-19 ile mücedeleyi görüştü

IKBY'de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak
için kalan
Aktüel

NTSO Başkanı Parmaksız 19 Mayıs mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 08:37:40 -
NTSO Başkanı Parmaksız 19 Mayıs mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yayınladığı mesaj ile kutladı.


Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Parmaksız mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Bugün; güçlü ve lider bir Türkiye için atılmış ilk adımın 101. yıl dönümündeyiz. 19 Mayıs 1919 günü tarihimizde çok müstesna bir yere sahiptir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan bir avuç inanmış insanın başlattığı bu kutlu yürüyüş neticesinde, büyük fedakârlıklar gösteren aziz Türk milleti, esareti reddedip bağımsızlığını elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolun başlangıcı olan işte bu tarih, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için de bayram olarak kutlanmaktadır. Böyle bir günü ülkemiz için, gençlerimiz için elbette önemli görmek gerekmektedir. Çünkü gençlerimiz ülkemizin ve yarınlarımızın teminatıdır. Bu günde, milli ve manevi değerlerine bağlı, saygı ve hoşgörü içinde olan, donanımlı gençlerle Türkiye’nin geleceği teminat altındadır. Dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi olan gençlerimizi, ne kadar eğitimli, ne kadar donanımlı, ne kadar milli ve manevi değerlerine bağlı birer birey olarak yetiştirebilirsek, geleceğimiz de bir o kadar emin ellerde olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Milli mücadelemizin başkahramanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve şükranla anarken, gençlerimizin de Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı