Now'un dizisi: Bir sahne sonrası ipi çekildi, final yaptı! Beklenmedik karara ilişkin detaylar ortaya çıktı

Gaddar 19. Bölüm NOW ekranlarına geldi ama dikkat çeken bölümü sonrası kötü haberler gelmeye başladı.

Gaddar yeni bölüm sonrası beklenmedik detaylar ortaya çıktı

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, İbrahim Çelikkol, Hakan Salınmış, Aytaç Uşun ve Uğur Yıldıran gibi isimleri bir araya getiren Gaddar dizisindeki son detaylar sonrası haberler peş peşe geldi. Rakiplerinin bir hayli gerisinde kalan Gaddar dizisi final için geri sayıma geçmiş durumda.

Gaddar dizisi final yaparak ekranlara veda etmeye hazırlanırken Enver karakterinin kadrodan erken çıkması bekleniyor.

Dizinin sıkı takipçileri Gaddar Enver karakteri yani Alper Çankaya’nın erken ayrılığına şaşırmış durumda.

GADDAR DİZİSİ FİNALİ NE ZAMAN?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

,Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan, İbrahim Çelikkol’un da konuk oyuncu olarak renk kattığı dizi 7 Haziran akşamı 20. bölümüyle ekrana veda edecek.

GADDAR DİZİSİ KONUSU

Dağhan'ın hayatı, sevdiği kız Aydan'ın (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmesi ve kardeşi Rüzgar'ın (Fatih Berk Şahin) karanlık bir dünyanın içine düşmesiyle tepetaklak olur ve dağılan hayatını toparlamak için gaddar bir kiralık katile dönüşür.