NOW TV'de MED Yapım ortaklığıyla ahlaksızlığın zirvesi! RTÜK uyuma...
MED Yapım, NOW TV'de yayınlanmak üzere rezil bir diziye daha imza attı.
Now TV (Fox), 'Korkma Ben Yanındayım' dizisiyle ahlaksızlık sınırlarını zorluyor.
MED Yapım tarafından çekilen dizi, kamuoyunda tepkileri de beraberinde getirdi.
"Korkma Ben Yanındayım" adlı dizide, lise öğrencileri arasındaki gayr-i meşru ilişkiler işleniyor. Dizinin konusu, "Lise öğrencisi İnci, okul arkadaşı ve okul sahibinin oğlu Mert'ten hamile kalır. Bu olay, İnci ve Mert'in hayatını sonsuza kadar değiştirir" şeklinde özetleniyor.
Yayınlanan ilk fragmanda, henüz lise çağında olan gençlerin birbirleriyle diyaloğu, ahlak yapısına duyarlı aileleri isyan ettirdi.
Özet videosunda, gayr-i meşru ilişkiden hamile kalan lise öğrencisinin durumu Mert karakterine anlattığı anlara yer verildi. Mert'in, İnci karakterine, "Zamanında söyleseydin aldırırdık" diyerek kürtajı da özendirmesi dikkat çekti.
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Böylesine bir ahlaksızlığı çocuklarına izlettirmek istemeyen aileler, "RTÜK uyuma" paylaşımları yaptı.
RTÜK'ün fragmanı yayınlanan rezil diziye izin verip vermeyeceği merakla bekleniyor.