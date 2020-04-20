Novartis ve ABD, hidroksiklorokinin Kovid-19 hastalarında denenmesi için anlaşmaya vardı

CENEVRE (AA) - İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis AG, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 440 kişinin tedavisinde hidroksiklorokin (HCQ) ilacının "Faz III" klinik denemelerini başlatmak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Basel merkezli Novartis AG'den yapılan yazılı açıklamada, ilacın klinik denemelerinin bilimsel temelli araştırma ihtiyacının karşılanması için hızlı bir şekilde tasarlanıp uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada, Novartis AG sponsorluğunda gerçekleştirilecek geniş çaplı denemelerin ABD'nin pek çok bölgesinde 440 hasta için gerçekleştirileceği bildirildi.

Kovid-19 vakalarının tedavisinde alternatif olarak kullanılan hidroksiklorokin ilacının "Faz III" klinik denemelerini başlatmak için FDA ile anlaşmaya varan Novartis AG, gelecek birkaç hafta içinde deneme sonuçlarının kayıt altına alınacağını aktardı.

Öte yandan, Novartis Türkiye'den bugün yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında şirketin Sağlık Bakanlığına, ABD'de ürettiği 400 bin doz hidroksiklorokin ilacı ve 1,7 milyon TL nakdi bağış yapacağı duyurulmuştu.