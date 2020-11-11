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Ekonomi Novartis Türkiye'ye yeni CFO
Ekonomi

Novartis Türkiye'ye yeni CFO

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:49:10 -
Novartis Türkiye'ye yeni CFO

İSTANBUL (AA) - Novartis Türkiye İlaç ve Ülke Finans Direktörlüğü (CFO) görevini 2017 yılından bu yana sürdüren Petra Wittlin'in Novartis Almanya'ya atanmasının ardından, Kasım 2020 itibarıyla Novartis Türkiye İlaç ve Ülke CFO görevine Roland Gombas getirildi.

Şirket açıklamasına göre, Roland Gombas, İsviçre Luzerne Üniversitesi İşletme bölümü ve İngiltere Abertay Üniversitesi Yönetim bölümlerinden üstün başarıyla mezun oldu. 2011 yılında INSEAD'de Yöneticiler için İşletme (EMBA) yüksek lisans programını tamamladı. Yetkili finansal analist de olan Gombas, kariyerine 2000 yılında ABB'de İşletme Danışmanı olarak başladı. Ardından Hoerbiger'de Grup Kontrol Başkanı olarak çalıştı. Gombas, Novartis'e 2006 yılında katıldı. Novartis'te Çin BPA Başkanlığı, Sıtma Girişimi Global Finans Başkanlığı ve APMA bölgesi BPA Başkanlığı olmak üzere finans alanında artan sorumluluklarla çeşitli görevler üstlendi. Türkiye'ye atanmasından önce, Novartis Hollanda'da CFO olarak çalıştı. Roland Gombas evli ve iki çocuk babasıdır.

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