Novak Djokovic kimdir?

Teniste erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Novak Djokovic, 22 Mayıs 1987 tarihinde, dönemin Yugoslavya devletinin, Belgrad şehrinde dünyaya gelmiştir.

Yugoslavya’da doğan Novak Djokovic, 2003 ile 2006 yılları arasında Yugoslavya yerine, Sırbistan Karadağ adına yarışmıştır.

2011 yılında dünya genelinde her yıl yapılan 4 Grand Slam turnuvasından 3’ünü kazanmayı başaran Sırp raket sadece Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda mutlu sona ulaşamamıştır.

Ancak 2013 yılında dünyaca ünlü Alman tenisçi Boris Becker ile çalışmaya başlayan Sırp raket Becker’den öğrenecek çok şeyinin olduğunu vurgulamıştır ve onunla çalışmanın kendisi için bir onur olduğunu deklare etmiştir.

Kariyer boyunca çıktığı müsabakalardan toplam 78 milyon dolarlık bir hasılat elde etmeyi başaran Novak Djokovic, bu alanda dünyanın en çok kazanan sporcularından birisi olarak kayıtlara geçmiştir.