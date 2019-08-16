Novak attı, Bakan Albayrak böyle sevindi Trabzonspor'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gol sevinci kameralara böyle yansıdı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön elem turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Sparta Prag'ı sahasında 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Maçı statta takip eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bordo-mavililerin 90+8. dakikada Novak ile bulduğu golün ardından yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.