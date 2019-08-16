Novak attı, Bakan Albayrak böyle sevindi
Trabzonspor'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gol sevinci kameralara böyle yansıdı.16 Ağustos 2019 Cuma 09:48
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön elem turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Sparta Prag'ı sahasında 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Maçı statta takip eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bordo-mavililerin 90+8. dakikada Novak ile bulduğu golün ardından yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.
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