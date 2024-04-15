  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika... Bahçeli'nin A takımı belli oldu! İşte o isimler

Adalet Bakanlığı'ndan biyometrik imza devrimi! O uygulama tarih oluyor

Bundan böyle Erciyes ve Sarımsaklı’da karavanımızda konaklayacağız: Kayseri’den karavan tutkunlarına müjde var

Tel Aviv'de doğum günü kutladığı ortaya çıkmıştı! Fatih Erbakan Doğan Aydal'a henüz yaptırımda bulunmadı

Facebook’un kurucusu Mark’a soğuk duş! Türkiye’de erişim engeli getirildi

CHP’li Beşiktaş Belediyesi'nden başlayan ihmaller zinciri! Gece kulübü faciasında itfaiye raporu çıktı

Petrol fiyatlarını vurdu... İran'ın İsrail'e saldırısı petrol piyasalarını baskılarken yeni rekor yükseliş bekleniyor

Muhteşem anlar! Aselsan ilk kez paylaştı: Sesi aç!

İsrail'de Türkiye paniği! Onlara ihtiyacımız var!

Türkiye yeni petrol bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Tüm gözler o ilimize çevrildi
Aktüel Nötron yıldızı: Beklenmedik şekilde hayata döndü! En güçlü manyetik alana sahip... Bu çöküş sonrası ilk açıklama
Aktüel

Nötron yıldızı: Beklenmedik şekilde hayata döndü! En güçlü manyetik alana sahip... Bu çöküş sonrası ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-04-15 19:25:00 - 2024-04-15 19:26:39
Nötron yıldızı: Beklenmedik şekilde hayata döndü! En güçlü manyetik alana sahip... Bu çöküş sonrası ilk açıklama

Dünyadaki en güçlü manyetik alanlardan birine sahip olan bir nötron yıldızı geçtiğimiz dönemlerde beklenmedik bir şekilde hayata geri döndüğü tespit edildi.

Güneş'ten milyarlarca kat daha güçlü manyetik alanlara sahip bir çeşit nötron yıldızları olan magnetarlar, evrenin en gizemli ve korkutucu nesnelerinden birisi olarak kabul ediliyor. Süpernova patlamalarından geriye kalan bu yoğun yıldızlar, inanılmaz derecede yüksek enerjili X ve gama ışınları yayarak gökbilimcileri şaşırtmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 bin yıl içinde manyetik alanları zayıflayan magnetarlar, normal nötron yıldızlarına dönüşerek yaşamlarını sürdürürler. Ancak bilim insanları, evrendeki en güçlü manyetik alanlardan birine sahip ölmüş bir nötron yıldızının beklenmedik bir şekilde hayata döndüğünü tespit etti.

DAHA ÖNCE TESPİT EDİLEMEMİŞ BİR OLAY

Donanımhaber'in aktardığına göre araştırma ekibi CSIRO Parkes radyo teleskobu Murriyang'ı kullanarak bu egzotik gök cismi olayını tespit etti. Ekip, yaklaşık 8.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Dünya'ya bilinen en yakın magnetar olan XTE J1810-197’nin garip radyo sinyalleri yaydığını ve bu magnetarın ölümden döndüğünü keşfetti.

Her şeyden önce bu tespit bile büyük bir olay. Zira çoğu magnetarın belirli bir yöne yönelmiş ışık yaydığı biliniyor. Ancak araştırmanın konusu olan magnetarın ışığının dairesel polarize olduğu ve uzayda hareket ederken spiral çizdiği belirtiliyor. Bunun sadece beklenmedik değil, aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğu aktarılıyor.

Bilmeyenler için magnetarlar, tüm nötron yıldızları gibi büyük yıldızların ölümünden meydana geliyor. Bu dev yıldızlar, kendi yerçekimlerinin içe doğru çökmesini önleyen enerjiyi üretmek için çekirdeklerindeki nükleer füzyonu kullanıyorlar. Ancak füzyonun yakıtı (özellikle hidrojenin helyuma dönüşümü) tükendiğinde, yani enerji kaynağı yok olduğunda, yıldızın yerçekimi baskın çıkar ve kendi üzerine çökmesine neden olur. Bu çöküş, bir süpernova patlamasını tetikler ve geride magnetarlar da dahil olmak üzere nötron yıldızı gibi aşırı yoğun bir cisim bırakır.

GÜNEŞ'TEN 1 KATRİLYON KAT DAHA GÜÇLÜ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Magnetarların ve nötron yıldızlarının çapları tipik olarak 10 ila 20 kilometre arasında olduğu biliniyor. Bu, Dünya'nın çapından (yaklaşık 12.742 km) yaklaşık 1.000 ila 2.000 kat daha küçük oldukları anlamına geliyor. Ancak magnetarların yoğunlukları o kadar fazladır ki, bir çay kaşığı magnetar maddesi gezegenimize getirilse yaklaşık 100 milyon ton ağırlığında olur.

Devasa yıldızlar çöküp magnatar ve sonrasında nötron yıldızları olduklarında aynı zamanda inanılmaz bir hızda (saniyede 700 kez) da dönmeye başlarlar. Bununla birlikte bu yoğun cisimler inanılmaz miktarda manyetik alan gücü de yaratabiliyorlar. Bu manyetik alanın gücü Güneş’in manyetik alanından bir katrilyon (1 ve ardından 15 sıfır) kat daha güçlü olabilir.

Araştırma ekibinin gözlemi tamamen beklenmedik olsa da, ekibin bu magnetarın neden bu kadar olağandışı emisyonlar ürettiğine dair bir fikri var. Araştırmacılara göre magnetarın manyetik kutbunun üzerinde çok yüksek sıcaklıklara sahip bir plazma yer alıyor. Bu plazmanın polarize edici bir filtre gibi davrandığı düşünülüyor ancak bunun nasıl olduğu büyük bir soru işareti.

Araştırmacılar, Murriyang ile XTE J1810-197'nin devam eden gözlemlerinin, plazma dinamikleri, X-ışınları, gama ışını patlamaları ve potansiyel olarak hızlı radyo patlamaları gibi magnetarla ilgili bir dizi aşırı, güçlü ve olağandışı fenomen hakkında bilgi sağlamaya yardımcı olacağını umuyorlar.

Yeni hafta ile birlikte sıcak günler artacak!
Yeni hafta ile birlikte sıcak günler artacak!

Yaşam

Yeni hafta ile birlikte sıcak günler artacak!

Petrol fiyatlarını vurdu... İran'ın İsrail'e saldırısı petrol piyasalarını baskılarken yeni rekor yükseliş bekleniyor
Petrol fiyatlarını vurdu... İran'ın İsrail'e saldırısı petrol piyasalarını baskılarken yeni rekor yükseliş bekleniyor

Ekonomi

Petrol fiyatlarını vurdu... İran'ın İsrail'e saldırısı petrol piyasalarını baskılarken yeni rekor yükseliş bekleniyor

Kuveyt'in yeni başbakanı belli oldu! Kararı dünyaya duyurdular
Kuveyt'in yeni başbakanı belli oldu! Kararı dünyaya duyurdular

Dünya

Kuveyt'in yeni başbakanı belli oldu! Kararı dünyaya duyurdular

Rotasını Türkiye'ye çevirdi: O ülkeden Türkiye'ye pazartesi gelecek, cuma yurdumuzdan tamamen çıkacak!
Rotasını Türkiye'ye çevirdi: O ülkeden Türkiye'ye pazartesi gelecek, cuma yurdumuzdan tamamen çıkacak!

Yaşam

Rotasını Türkiye'ye çevirdi: O ülkeden Türkiye'ye pazartesi gelecek, cuma yurdumuzdan tamamen çıkacak!

Gazze'ye insani yardım Ürdün'den... Havadan görüntülendi! Destek için hava üslerini harekete geçirdiler
Gazze'ye insani yardım Ürdün'den... Havadan görüntülendi! Destek için hava üslerini harekete geçirdiler

Dünya

Gazze'ye insani yardım Ürdün'den... Havadan görüntülendi! Destek için hava üslerini harekete geçirdiler

Suudi Arabistan ve BAE saldırı bilgilerini ABD ile paylaştı! Arap hükümeti yetkilileri gizlice anlaştılar
Suudi Arabistan ve BAE saldırı bilgilerini ABD ile paylaştı! Arap hükümeti yetkilileri gizlice anlaştılar

Dünya

Suudi Arabistan ve BAE saldırı bilgilerini ABD ile paylaştı! Arap hükümeti yetkilileri gizlice anlaştılar

56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız
56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız

Aktüel

56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tel Aviv'de doğum günü kutladığı ortaya çıkmıştı! Fatih Erbakan Doğan Aydal'a henüz yaptırımda bulunmadı
Siyaset

Tel Aviv'de doğum günü kutladığı ortaya çıkmıştı! Fatih Erbakan Doğan Aydal'a henüz yaptırımda bulunmadı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Tel Aviv'de Yahudi dostlarıyla doğum günü kutlamasına ilişkin Yeniden Refah Partisi ..
Terör devleti İsrail’e can suyu! Ama Batı’da hukuk var hukuk! Katil Biden yine katilliğini yaptı
Gündem

Terör devleti İsrail’e can suyu! Ama Batı’da hukuk var hukuk! Katil Biden yine katilliğini yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Filistin'de on binlerce sivili katleden ve hukuku ayaklar ..
56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız
Aktüel

56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız

İkinci Dünya Savaşı gazisi Hiram Grayam cinayetinde Eski ABD'li asker itirafı dikkat çekti. Verilen detaylarda sır perdesi 56 yıl sonra gele..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23