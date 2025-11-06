  • İSTANBUL
Noterlerde yeni dönem! Artık zorunlu oldu
Aktüel

Noterlerde yeni dönem! Artık zorunlu oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Noterlerde yeni dönem! Artık zorunlu oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte noterliklerde tatil anlayışı değişiyor. Artık cumartesi ve pazar günleri de belirlenen noterler nöbet tutacak. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, vatandaşların yoğunluk nedeniyle işlemlerini bekletmemesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

Adalet Bakanlığı, 'Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik'te değişikliğe gitti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, noterlik nöbeti, resmî tatil günlerine denk gelmemek şartıyla cumartesi ve pazar günleri tutulacak.

En az dört, en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterliğin; yirmiden fazla noterliğin faaliyette bulunması hâlinde ise o yerdeki toplam noterlik sayısının en az yüzde beşi kadar noterliğin nöbet hizmeti vermesi de Resmi Gazete'deki yönetmelik ile zorunlu oldu.

