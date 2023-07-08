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Yaşam Noterde imza atmadan önce iyi düşünün! Böyle dolandırıcılık görülmedi
Yaşam

Noterde imza atmadan önce iyi düşünün! Böyle dolandırıcılık görülmedi

Yeniakit Publisher
2023-07-08 21:27:00 -

Arabasını ilana koyan bir kişi akıllara durgunluk veren bir yöntemle dolandırıldı.

Hacı Ömer Kılınç, kimsenin aklına gelmeyen bir yöntemle bir arkadaşının dolandırılma hikayesini anlattı.

Güzel bir ofis tutan dolandırıcılar ilan üzerinden iletişim kurdukları satının gözünü boyayarak, noterde imza attırıp arabasını elinden aldı.

Banka dekontunu bile alan mağdur ise arabısdan oldu.

Üstelik dolandırıcılık yapıldığını bile ispat edemeden arabasını satıp kayıplara karıştılar.
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