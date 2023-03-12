Noter masasının adayı Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesi'nden sonra 6284'ü de vadetti!

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Seçim tarihinin ilan edilmesinin ardından Cuma namazında boy gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, başörtülü dindar kadınların özgürlük haklarını kendisi vermiş gibi rol keserek, "Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, mesajını alıntılayan AK Partilileri hedef aldı. Kılıçdaroğlu, paylaştığı son mesajında da İstanbul Sözleşmesi'nin ardından, kadın cinayetlerini patlatan 6284'ü vadetti.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284’ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir.

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