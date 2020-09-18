Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur

Aleyna Çakır'ın 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunması sonrası Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkması sonrası Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alınıp bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Anne uygur hakkında şok iddia ortaya atıldı

Aleyna Çakır'ın ölümü sonrası Müge Anlı'nın programında Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğü iddia edilmişti.

Avukatı korkunç gerçeği açıkladı

Uygun ailesinin avukatı olan Çağatay Cengiz, bazı medya maymunlarının bir aileyi yok etmek için çeşitli tiyatrolar yaptıklarını ve masum bir kadına attıklarını kaydederek, Gülay Uygun'un intihar mektubu bırakarak ölümümden Müge Anlı sorumludur diye mektup yazdığını açıkladı.