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Ekonomi Not bırakıp hayatına son verdi!
Ekonomi

Not bırakıp hayatına son verdi!

Adana bir avukat eşine bıraktığı notun ardından ofisinde hayatına son verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 16:29:00 -
Not bırakıp hayatına son verdi!

YENİ AKİT  ANKARA

Sabah saatlerinde hayatına son vereceği yönünde eşine mesaj atan avukat Ahmet Yetiz, eşinin polise haber vermesinin ardından ofisinde ölü bulundu. Polis ekipleri avukat Yetiz’in ofisinde yaptığı araştırmada "Çocuklarımı iyi bir baba olamadım. Eşime kötü davrandım. Ölümümden kimse sorumlu değildir" notunu buldu. Avukatın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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