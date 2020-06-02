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Aktüel

Nostajlik tramvay 2 ay aradan sonra İstiklal Caddesi’nde seferlere başladı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 5 Nisan’da durdurulan nostaljik tramvayın seferleri bu sabah saat 07.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:49:27 -
Nostajlik tramvay 2 ay aradan sonra İstiklal Caddesi’nde seferlere başladı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 5 Nisan’da durdurulan nostaljik tramvayın seferleri bu sabah saat 07.00 itibariyle yeniden başladı. Tramvaya binen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, bazı vatandaşlar ise tramvay hareket ederken kapılara asıldı.


Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 5 Nisan’da seferlerine ara verilen nostaljik tramvay, bugün ilk seferini Taksim Meydanı’nda gerçekleştirdi. 2 ay aradan sonra sabah saat 07.00 itibarıyla yolcularını alan nostaljik tramvaya binen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, bazı vatandaşlar tramvay hareket ederken kapılara asıldı.



“Bir nostalji olsun diye bindim”


Uzun süredir tramvayı kullanmayan vatandaş, “Yaklaşık 4 ay sonra tramvaya biniyorum. Şirket kapalı olduğu için bugün yürümek istemedim. Bir nostalji olsun diye bindim” dedi.

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