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Dünya Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Norveç’in Kongsberg kentinde oklu saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilirken, polisin saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 22:25:00 - 2021-10-14 09:12:21
Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kongsberg Polis Sözcüsü Oeyvind Aas yaptığı açıklamada, 5 kişinin öldüğü saldırıda yaralananlardan birinin, saldırının gerçekleştirildiği Coop adlı marketteki sivil polis memuru olduğunu söyledi.

Aas, iki yaralının durumunun da iyi olduğunu ifade etti.

Şüphelinin yerel saatle 18.13'te saldırıyı gerçekleştirdiğini, yarım saat sonra 18.47'de yakalandığını aktaran Aas, "Şüphelinin elindeki yay ve çok sayıda okla Coop adlı marketin içine de girerek geniş bir alanı kullandığını tespit ettik." dedi.

Olayın terör saldırısı olma ihtimalinin bulunduğuna dikkati çeken Aas, "Olayın terör saldırısı olduğunu belirtmek için çok erken, şüphelinin sorgusu devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Norveç Başbakanı Erna Solberg de akşam üzeri Norveç'in korkunç bir olay yaşadığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da AA muhabirine, kasabada birkaç Türk ailesinin yaşadığını ve kendileriyle irtibata geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Şimdiye kadar olumsuz bir haber almadıklarını aktaran Çorman, Norveç halkına başsağlığı diledi.

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