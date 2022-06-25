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Dünya Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı
Dünya

Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 10:32:00 -
Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir şahıs, gece kulübüne ateş açtı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının tek faili olduğuna inanılan bir zanlının yakalandığı aktarıldı.

Polis Sözcüsü Tore Barstad, suç mahallinin gece kulübünden sokağa kadar uzandığını ve şüphelinin ateş açmasından birkaç dakika sonra yakalandığını söyledi. Saldırının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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