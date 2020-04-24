  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Norveç’te denizaltı tüneline online açılış

Norveç’te Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denizaltı tüneli online olarak gerçekleştirilen kurdele kesme töreniyle açıldı.

2020-04-24 12:43:41 -
Norveç’te denizaltı tüneline online açılış

Norveç’te Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denizaltı tüneli online olarak gerçekleştirilen kurdele kesme töreniyle açıldı.


Dünya genelinde etkili olan Korona virüs salgınında ülkeler bir yandan tedbirleri arttırırken bir yandan da üretimi sürdürmeye çalışıyor. Norveç’te korona virüs salgınında tedbirler devam ederken ülkedeki deniz altı tünelin açılış töreni online olarak gerçekleştirildi. Norveç Ulaştırma Bakanı Knut Arild Hareide, kurdele kestiği açılış törenini ofisinden çektiği video ile gerçekleştirdi. Hareide, Norveç’teki ilk dijital açılışın gerçekleştirdiğini vurguladı.


Ülkede bugüne kadar, 7 bin 401 Korona virüs vakası görülürken 194 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı