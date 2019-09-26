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Norveç'te büyük felaket! 200 bin litre mazot yüklü Rus gemisi kül oldu

Rusya’nın Murmansk kentinden hareket ederek balık avına çıkan ve Norveç’in Tromso kentinde bulunan limana yakın bir noktada demirleyen bir gemi, bölgede çıkan fırtına nedeniyle zarar görmeye başlayınca yangın çıktı. 200 bin ton mazot yüklü tanker yangın sonucu kül oldu.

26 Eylül 2019 Perşembe 17:36
Norveç'te büyük felaket! 200 bin litre mazot yüklü Rus gemisi kül oldu

Rusya’dan çıkarak Norveç’in Tromso kenti limanına demirleyen, içerisinde 200 bin litre mazot bulunan Rus gemisi çıkan yangın sonucu kül oldu.

Rusya’nın Murmansk kentinden hareket ederek balık avına çıkan Rus balıkçı gemisi Bukhta Naezdnik, Norveç’in Tromso kentinde bulunan limana yakın bir noktada demirledi. Gemi, bölgede çıkan fırtına nedeniyle zarar görmeye başlayınca yangın çıktı. Tromso şehrinin sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından gemideki yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf edildi. Yaklaşık 64 metre uzunluğundaki gemide bulunan 29 mürettebattın tahliye edildiği, 27’sinin dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

300 metre çevresinde güvenlik önlemleri alındı

Gemide bulunan 200 bin litrelik mazot tankının patlama riski nedeniyle yeni bir acil durum yayınlanarak geminin 300 metre çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yakıtın denize akmaya başlamasına karşı alınan önlemlere gemi trafiği önlemleri de eklendi. Bölgeden geçen gemiler kontrol altında geçirilirken yakıt tankının patlama riskine karşı itfaiye ekiplerinin de hazırda bekletildiği öğrenildi.

Halk olası faciaya karşı uyarıldı

Tromso şehrinde ise araç sürücüleri ve kentte yaşayanlar olası bir faciaya karşı uyarıldı. Yaşanan olayda geminin yan yattığı ve batmak üzere olduğu açıklanırken kaza ile ilgili tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:36
  1. Norveç’in Tromso kenti
  2. Rus gemisi
  3. Rusya’nın Murmansk kenti
  4. Rus balıkçı gemisi Bukhta Naezdnik
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