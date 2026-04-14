Norveç ve Ukrayna’dan kritik imza! İHA üretiminde işbirliği kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Oslo ziyareti, savunma sanayi alanında dikkat çeken bir adımı beraberinde getirdi. Almanya'nın ardından Norveç'in başkenti Oslo'yu ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi.

Veri ve bilgi paylaşımı

Store, Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile endüstriyel işbirliği konusunda bildiri imzaladıklarını belirterek, bu kapsamda Norveç'in Ukrayna'da insansız hava aracı (İHA) üretimini destekleyeceğini, Ukrayna'nın da veri ve bilgi paylaşımı sağlayacağını ifade etti.

Norveç'in her zaman Ukrayna'ya destek verdiğini anımsatan Store, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede yaşadığı deneyimlerden ders çıkarılması gerektiğini aktardı.

Norveç'te üretilecek

Store, Ukrayna yapımı İHA'ların Norveç'te de üretileceğini ve bunun son derece önemli olduğunu kaydetti. ABD merkezli X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy de İHA'ların üretimi konusunu detaylı bir şekilde ele aldıklarını belirterek, imzalanan bildiri kapsamında ekiplerin detaylı çalışmalar yapacağını kaydetti.

Zelenskiy, Norveç'e desteği için teşekkür ederek, savunma dışında farklı alanlarda işbirliklerini de görüştüklerini aktardı.