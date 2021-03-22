Norveç Türkiye maçı ne zaman? Norveç Türkiye maçı hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye, Norveç ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şimdiden Norveç Türkiye maçının ne zaman hangi kanalda yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Norveç maçı şifresiz nasıl izlenir?
Milli maçlar ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye; Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Norveç Türkiye maçı ne zaman?
Norveç Türkiye maçı ne zaman? Norveç Türkiye maçı hangi kanalda?
24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak. La Rosaleda Stadı'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Milli Takım aday kadrosu
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)
Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)