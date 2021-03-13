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Spor Norveç-Türkiye maçı ne zaman nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçlar
Spor

Norveç-Türkiye maçı ne zaman nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçlar

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri Norveç-Türkiye maçı ne zaman nerede oynayacağını merak ediyor. Peki Norveç-Türkiye maçı ne zaman nerede oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 09:34:00 - 2021-03-13 09:34:59
Norveç-Türkiye maçı ne zaman nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçlar

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Takım’ın 27 Mart’ta deplasmanda karşılaşacağı Norveç’in aday kadrosu açıklandı. Kadroda, Galatasaray’da forma giyen Martin Linnes ile Trabzonspor’un eski oyuncusu Alexander Sörloth da yer aldı. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken tarafından belirlenen 31 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Norveç-Türkiye maçı  Norveç kadrosu

Kaleci: Rune Jarstein (Hertha BSC Berlin), Andre Hansen (Rosenborg BK), Sten Grytebust (FC Kopenhag), Kristoffer Klaesson (Valerenga Fotball)

Defans: Birger Meling (Nîmes Olympique), Haitam Aleesami (FC Rostov), Martin Linnes (Galatasaray), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Julian Ryerson (1. FC Union Berlin), Kristoffer Ajer (Celtic FC), Stefan Strandberg (FC Ural), Ruben Gabrielsen (Toulouse FC), Stian Gregersen (Molde FK), Marius Lode (FK Bodo/Glimt), Leo Ostigard (Coventry City FC)

Orta Saha: Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Mathias Normann (FC Rostov), Morten Thorsby (UC Sampdoria), Iver Fossum (Aalborg BK), Patrick Berg (FK Bodo/Glimt), Martin Odegaard (Arsenal FC), Sander Berge (Sheffield United FC), Mohamed Elyounoussi (Celtic FC), Jens Petter Hauge (AC Milan), Mats Moller Daehli (1. FC Nürnberg)

Forvet: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sörloth (RB Leipzig), Joshua King (Everton FC), Jorgen Strand Larsen (FC Groningen), Kristian Thorstvedt (KRC Genk), Tokmac Nguen (Ferencvarosi TC)

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları Türkiye'de nerede oynanacak?

Norveç-Türkiye müsabakası ev sahibi ülkede Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00’de İspanya’nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu’nda oynanacak.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00’de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45’te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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