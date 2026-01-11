Norveç Nobel Komitesi: Nobel Barış Ödülü devredilemez

Norveç Nobel Komitesi, diplomasi ve ödül tarihinde eşine az rastlanır bir talebe sert bir "hayır" yanıtı verdi. 2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Venezuelalı Maria Corina Machado’nun, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump ile paylaşma isteği resmi olarak reddedildi. Komite, Nobel Vakfı tüzüğüne dayanarak yaptığı açıklamada, ödülün hukuki statüsünün tartışmaya kapalı olduğunu vurguladı.

"KARAR NİHAİDİR VE SONSUZA KADAR GEÇERLİDİR"

Komite tarafından yapılan açıklamada, Nobel geleneklerinin ve tüzüğün esnetilemeyeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bir Nobel Ödülü ilan edildikten sonra iptal edilemez, paylaşılamaz veya başkalarına devredilemez. Karar nihaidir ve sonsuza kadar geçerlidir."

Açıklamada ayrıca, ödül verme kararının kesin olduğu, herhangi bir itiraz mekanizmasının bulunmadığı ve ödül sahiplerinin ödülü aldıktan sonraki kişisel tasarrufları veya söylemleri hakkında yorum yapılmadığı hatırlatıldı.

TRUMP "BÜYÜK ONUR" DEMİŞTİ, AMA OLMADI

Tartışma, Machado’nun 5 Ocak’ta Fox News’e verdiği röportajla başlamıştı. Machado, Venezuela’ya yönelik askeri müdahale planları için Trump’a teşekkür etmek istediğini ve ödülünü onunla paylaşmayı arzuladığını dile getirmişti. Donald Trump ise bu teklifi "büyük bir onur" olarak nitelendirmişti. Ancak Nobel Komitesi’nin tüzük hatırlatmasıyla, Trump’ın "Nobel Barış Ödülü sahibi" olma hayali bu yolla gerçekleşememiş oldu.