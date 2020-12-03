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Spor Norveç Milli Futbol Takımı'nı Solbakken çalıştıracak
Spor

Norveç Milli Futbol Takımı'nı Solbakken çalıştıracak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:54:37 -
Norveç Milli Futbol Takımı'nı Solbakken çalıştıracak

ANKARA (AA) - Norveç Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Stale Solbakken getirildi.

Norveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımı 2017'den bu yana çalıştıran İsveçli Lars Lagerback'ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

72 yaşındaki Lagerback'tan boşalan görev için Norveçli eski milli futbolcu Stale Solbakken ile anlaşıldı. 52 yaşındaki Solbakken'in 7 Aralık'ta göreve başlayacağı belirtildi.

Köln ve Wolverhampton kulüplerinin de teknik direktörlüğünü yapan Solbakken, ekim ayında ayrıldığı Kopenhag'da 8 lig şampiyonluğu kazandı.

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