Norveç Kralı Harald İspanya’da hastaneye kaldırıldı

Tatilde bulunduğu İspanya’nın Tenerife Adası'nda enfeksiyon ve dehidrasyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 89 yaşındaki Norveç Kralı Harald’ın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Norveç Kraliyet Sarayı, Kraliçe Sonja ile birlikte İspanya’da tatilde olan Kral Harald’ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

89 yaşındaki Kralın, Tenerife Adası'nda enfeksiyon ve dehidrasyon (sıvı kaybı) şikayetleriyle müşahede altına alındığı belirtildi.

Saraydan yapılan resmi açıklamada, Kralın genel durumunun iyi olduğu ve özel hekiminin de adaya gideceği bilgisi paylaşıldı.

Salı akşamı hastaneye yatırılan Harald’ın sağlık durumuna ilişkin detaylı güncellemenin bugün yapılacağı bildirildi.

 

BAŞBAKANDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, gelişme üzerine yaptığı açıklamada Kralın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini ifade etti.

1991 yılından bu yana tahtta bulunan ve Avrupa’nın hayattaki en yaşlı hükümdarı olan Kral Harald, daha önce de benzer sağlık sorunları yaşamıştı.

2024 yılında Malezya tatili sırasında enfeksiyon kaparak hastaneye kaldırılan Krala, önce geçici ardından Norveç'e nakledilince kalıcı kalp pili takılmıştı.

 

