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Dünya Norveç Filistin’i yalnız bırakmadı: 13 milyon dolarlık insani yardım
Dünya

Norveç Filistin’i yalnız bırakmadı: 13 milyon dolarlık insani yardım

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Norveç Filistin’i yalnız bırakmadı: 13 milyon dolarlık insani yardım

Norveç hükümeti, Siyonist İsrail’in soykırım suçu işlediği Filistin’de sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 13 milyon dolarlık yeni yardım göndereceğini duyurdu. Ülkenin 2026 yılında Filistinlilere sağladığı toplam desteğin ise 105 milyon doları aştığı bildirildi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, basına yaptığı yazılı açıklamada, Filistinliler için uluslararası desteğin "hiç olmadığı kadar gerekli" olduğunu belirtti.

BM VE DÜNYA BANKASI ARACILIĞIYLA ULAŞTIRILACAK

Norveç hükümetinin, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için 13 milyon dolar değerinde yardım gönderme kararı aldığını aktaran Eide, yardımın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası aracılığıyla ulaştırılacağını ifade etti.

 

Eide, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerini de derin bir endişeyle takip ettiklerini kaydetti.

Norveç basını ise Norveç'in, Filistinlilere 2026'da 105 milyon doların üzerinde yardım gönderdiğini aktardı.

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