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Norveç, Arabistan Büyükelçisini Dışişleri'ne davet etti

Norveç Suudi gazeteci Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak Suudi Arabistan Büyükelçisini Dışişleri'ne davet etti.

02 Kasım 2018 Cuma 17:03
Norveç, Arabistan Büyükelçisini Dışişleri'ne davet etti

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim’de giren ve başkonsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında bir ay geride kaldı.

Olay hala gizemini korurken Norveç, Suudi Arabistan Büyükelçisini Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdik ve Suudi Büyükelçiye bakış açımızı dile getirdik” denildi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 17:03
  1. İstanbul
  2. NORVEÇ
  3. SUUDİ ARABİSTAN
  4. CEMAL KAŞIKÇI
  5. DIŞİŞLERİ

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