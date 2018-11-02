Norveç, Arabistan Büyükelçisini Dışişleri'ne davet etti
Norveç Suudi gazeteci Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak Suudi Arabistan Büyükelçisini Dışişleri'ne davet etti.02 Kasım 2018 Cuma 17:03
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim’de giren ve başkonsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında bir ay geride kaldı.
Olay hala gizemini korurken Norveç, Suudi Arabistan Büyükelçisini Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdik ve Suudi Büyükelçiye bakış açımızı dile getirdik” denildi.
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