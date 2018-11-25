Nöropatik ağrıya sıradan ağrı kesiciler faydasız



''Nöropatik ağrı'' olarak isimlendirilen bu tür ağrıların doğru teşhis ve tedavi edilebilmesi için mutlaka hekime iyi tarif edilmesi gerekiyor. Tedavi edilmediğinde, kişinin düzenini bozan ve iş gücü kaybına yol açan nöropatik ağrı, hastaların yüzde 40'ında depresyona yol açıyor.

Bu ağrılar, batıcı, yakıcı, delici, saplanıcı, karıncalanma ve elektrik çarpması gibi his yapıyor. Mesela bel fıtığı olan hastada bacağına yayılan ağrının, tedavi sonrasında da yanma, batma şeklinde devam etmesi nöropatik ağrının bir göstergesi.. Mevcut hastalık tedavi edildiğinde, ağrıya sebep olan uyarı ortadan kalkmaktadır ama sinir sistemi kendiliğinden beyin ya da omurilikten birtakım ağrılar üretmekte ve nöropatik ağrıya yol açmaktadır.

Ağrının şiddeti ise kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bazı hastalar, vücutlarına sürülen pamukla bile çok şiddetli ağrı hisseder. Hastaların bir kısmı ağrı yüzünden çalışamaz, yürüyemez, uyuyamaz hatta giysilerin yaptığı yanma hissiyle giyinemez hale gelebilir.

Bu ağrı alkolizm, kanser, bazı nörolojik hastalıklar, damar hastalıkları, sinir sıkışması, zona gibi bazı enfeksiyon hastalıkları, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığında sıkça görülüyor. Özellikle diyabetlilerin yüzde 51'inde sinir hasarı oluşuyor ve her 100 şeker hastasından 15'i nöropatik ağrı çekiyor.

Nöropatik ağrı, bunların dışında kafa travması geçirenlerde, trafik kazası sonrasında omurilik kesisi olan ve belden aşağısı felçli kişilerde, inme geçirenlerde ya da kolu bacağı kesilen kişilerde kesik bölgede ağrı hissi şeklinde olabiliyor.

Bu tip şikayetleri olan kişilerin mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, nöroşirürji, onkoloji, romatoloji ve algoloji uzmanlarına başvurmaları gerekiyor.

Basit ağrı kesicilerin veya antiinflamatuvar ilaçların nöropatik ağrıya bir etkisi yok. Nöropatik ağrısı olan bir hastaya, basit bir ağrı kesici verildiğinde, boşu boşuna hastaya ilaç yüklemesi yapılmış oluyor. Bu da hastaya hem maddi zarar veriyor hem de ilaca bağlı yan etkilerin görülme riskini doğuruyor.