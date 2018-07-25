Nöropatik ağrı nedir? Bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir?

NÖROPATİ AĞRILARINA BİTKİSEL TEDAVİ

KİRAZ SAPI VE ISIRGAN OTU KARIŞIMI

Bir yıllık kurutulmuş 20 gram kiraz sapı ve 10 gram ısırgan yaprağını 30 dakika boyunca kaynatın. İçerisine bir diş taze sarımsak ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Daha sonra iyice kaynamasını bekleyin.

Süzgeçten geçirdiğiniz bu karışımı soğumaya bırakın. Bir gün boyunca dinlendirdiğiniz karışımı 7 gün boyunca sabah akşam birer bardak olarak tüketiniz.

BALLI YUMURTALI SÜT KARIŞIMI

1 adet yumurta, yarım bardak süt ve bir adet muzu blendırdan geçiriniz. Bu karışımı yatmadan önce bir çay bardağı kadar içebilirsiniz. Karışımın içerisindeki süt, bal ve yumurta kemiklerin yapısını güçlendirerek ağrılara neden olan zararlı hücrelerin etkisini azaltmaya yardımcı olur.

Yasemin.com'dan alınmıştır.