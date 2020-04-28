Nörolojik hastalığı olanlara oruç önerileri

İSTANBUL (AA) - AYŞE ERKEÇ - Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği (BEYİNDER) Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, "Oruç tutmak beyne zihinsel açıdan da destek sağlarken bazı hastalıklar için risk oluşturabilir. Eğer oruç tutarken, zamanında, düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçların saatlerinde değişiklik yapar ya da içmeyi aksatırsanız nörolojik hastalığınız için tehlike meydana gelecektir." dedi.

Uludüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oruç tutmanın faydalarının saymakla bitmediğini belirterek, nörolojik rahatsızlığı olan hastaların, doktorlarıyla iletişim halinde olmalarını ve onların gözetimi altında kalmaları gerektiğini önerdi.

Oruç tutmanın yaşlanmayı yavaşlatmadan, kalp sağlığına kadar pek çok hastalığa karşı kalkan olduğuna işaret eden Uludüz, "Oruç, kanserden koruyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve birçok hastalıkla savaşmamızı sağlıyor. Oruç tutmak, sadece fiziksel değil ruhu da dinlendiren önemli bir dönemdir." diye konuştu.

Uludüz, nörolojik hastalıkları olanlar için ramazan ayında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oruç tutmak beyne zihinsel açıdan da destek sağlarken, bazı hastalıklar için risk oluşturabilir. Eğer oruç tutarken, zamanında, düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçların saatlerinde değişiklik yapar ya da içmeyi aksatırsanız nörolojik hastalığınız için tehlike meydana gelecektir. Oruç tutmanız sırasında mutlaka iki öğünü tamamlamanızı öneriyoruz. Sadece iftar yaparak oruç tutmak size yarardan çok zarar getirebilir. Bu nedenle sahuru atlamamanız çok önemli, ancak sahura kalkmak için uykusuz kaldığınızda ya da uykunuz aniden bölündüğünde bu durum epilepsi hastalarının bir kısmında nöbetleri tetikleyebilir."

Bazı nöbetlerin uykusuzlukla tetiklenebileceğini anımsatan Uludüz, "Uykusuzluğa karşı dikkatli olmak gerekli, sık veya şiddetli nöbet geçirme riskiniz var ise oruç tutmamanız daha sağlıklı olacaktır. Yine epilepsi hastalarında ilaçların zamanında kullanılması önemli, ilaç saatlerini aksatmanın da nöbetleri tetikleyebileceğini akılda tutmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Baş ağrısı olan hastalar, kendilerini test etmeli"

Uludüz, nörolojik vakalarda diğer önemli hastalık grubunun beyin damar hastalıkları geçirmiş olanlar olduğunu anlatarak, "Bu kişilerde sıklıkla hipertansiyon diyabet hastalıkları da beraber görüldüğünden, bunlara yönelik kullanılan ilaçların oruç sırasında aksatılması tehlike oluşturacak, şeker veya tansiyon düzeylerinde yükselmeye yol açarak beyin damarlarında tıkanma veya kanama riskini artıracaktır." dedi.

Hastaların, düzensiz tansiyon veya şeker düzeyleri varsa ilaçlarını saatinde içmesi gerektiğini vurgulayan Uludüz, şöyle devam etti:

"Bazı inme hastalarının kullandığı kan sulandırıcı, açlık ile sorun teşkil edebilir. Bu nedenle oruç tutma öncesinde mutlaka hekime danışmak gerekiyor. Yine ramazanda değişen beslenme alışkanlıkları, uzun süre açlık ve uyku düzeninde değişim, baş ağrısı ataklarını tetikleyebilir. Baş ağrısı olan hastalar, kendilerini test etmeliler. Eğer oruç ile ağrıları çok sıklaşıyor ve şiddeti dayanılmaz bir hale geliyor ise oruç tutmak konusunda ısrarcı olmamak gerekiyor."

- "Oruç döneminde bol su tüketmeyi ihmal etmeyin"

Uludüz, oruç tutan hastaların nörolojik anlamda özellikle dikkat etmeleri gereken riskler olduğunu dile getirerek, "Hastalarımızın tansiyon ve kan şekeri değerleri düzenli olmak zorundadır.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlarınızı hekiminizle görüşün, eğer saat ayarlaması yapılamıyor ve mutlaka saatinde içmeniz gereken ilaçlar ise oruç tutmak için ısrarcı olmayın. Epilepsi nöbetleriniz var ve uykusuz kalmak nöbetleri tetikliyorsa, gece sahura kalkmadan sahur yemeğini daha erken saatte yaparak uykuyu bölmemek önemlidir. Ancak buna rağmen açlık ve uykusuzluk nöbetleri tetikliyorsa yine oruç tutmak için ısrarcı olmayın. Ayrıca baş ağrılarınız çok fazla sıklaşıyor ve dayanılmaz bir hal alıyorsa oruç tutmak için lütfen ısrarcı olmayın." önerilerinde bulundu.



Nöroloji hastalarının oruç tutarken alması gereken önlemler olduğunu aktaran Uludüz, şunları kaydetti:

"Oruç döneminde bol su tüketmeyi ihmal etmeyin. Örneğin oruç öncesi bolca sıvı tüketilmesi özellikle baş ağrısı için koruyucudur. İftar ile sahur arasında iki litre sıvı tüketmeye çalışın. Su içmek istemediğinizde eksiği çay kahve ile tamamlamayın. Tersine bu içecekler içtiğiniz suyun atılmasına neden olur. Su yerine soda, limonata veya ayran içebilirsiniz. Uykusuz kalmamaya özen gösterin.

Hem baş ağrılarınız hem beyin damarlarınızı korumak için kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için basit karbonhidrat olan hamurlu gıdalardan da uzak durmalısınız. Kompleks karbonhidrat içeren baklagilleri tüketebilirsiniz. Her öğününüze protein ağırlıklı besinler de eklemelisiniz yani yoğurt, kefir, yumurta, elma ve sebze ağırlıklı beslenmeyi öneririm. İftarı yağlı ağır yemeklerle açmak, beyin kan damarlarına ciddi yük oluşturarak inme riskini arttırabilir. İftarda hafif ve protein ağırlıklı besinler tüketmeye özen göstermek gerekiyor."



