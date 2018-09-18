Nöroloji biliminin vardığı sonuç: Huşû için abdest gerekli

Nisa Sûresi’nin 43., Maide Sûresi’nin 6. âyeti ile Namaz kılmadan önce abdest almak farz kılınmıştır. “Yıkayın, temizlenin” diye emrolunduğumuz uzuvlarımızı abdest alarak temizler ve Rabbimiz’in huzuruna namaz kılmaya öyle varırız.



O huzura varmak, o huzurda dünyanın harala gürelesinden mümkün olduğunca uzaklaşıp huşû ile bulunmak ancak abdest ile mümkün.



Bilim ilerliyor ve abdest ile emrolunduğumuz “temizlenme” kavramı yepyeni açıklamalara kavuşuyor.

Osmangazi Üniversitesi Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gazi Özdemir Hoca, bakın durumu nasıl izah ediyor. Lütfen, sabırla anlamaya çalışarak okuyun:

“Her insan, yaradılışına bağlı olarak bir kod numarası ile Dünya’da tektir.

Benzetecek olursak, bir cep telefonunun merkezdeki bir bilgisayara olan iletişimi gibi her bir yaratılmış da ilahi kozmik bir bilgisayara bağlıdır ve bu bilgisayar ile de bu kod numarası ile sürekli bir iletişim halindedir.

Uzaydaki olumsuz enerjiler yanında vücudun özellikle uç kısımlarında yoğun halde bulunan statik elektrik tabakaları da, dua enerjisine ilişkin düşünce enerjisinin, ilahi kozmik bilgisayara yönelmesini engelleyici ve parazit oluşturucu etki yapmaktadır.

DÜŞÜNCE ENERJİSİNİ TEMİZLEMEK GEREK

Bu nedenle statik enerjinin temizlenmesi, gerek salât aktivitelerinin ilki olan abdest sırasında düşünce enerjisinin vücuttan yayıldığı yerler olan yüz ve dirseklere kadar ellerin yıkanması ve baş ile ayakların mesh edilmesi ile sağlanmış olmaktadır.

Dolayısıyla abdest almanın temelinde, buralarda yoğun halde bulunan statik elektriğin giderilmesi ve düşünce enerjisinin kayıt merkezlerine olacak olan yayılımının önündeki parazit tabakasının temizlenmesidir.

Böylesi bir temizlik namaz dışında olacak herhangi bir andaki dua veya beddua sırasında oldukça önemlidir. Ancak Kur’an, statik elektriğin su ile giderilmesi işlemi olan abdest almayı sadece salât için farz kılmıştır.”

ATOMDAN KÜÇÜK PARÇACIKLAR

Canlı ve cansız tüm varlıkların bölünebilen en küçük parçası atom diye bilinirdi. Ama artık atom altı parçacıklara ulaşıldı, bunlara '”foton” deniliyor. Atoma kadar tüm kimyasal ve fiziksel oluşumlar fizik kanunlarına tabi oluyor ve kontrol edilebiliyor. Yerçekimi ve merkezkaç kuvvetleri gibi.

Fakat atom altı parçacıklar yani fotonlar ise fizik kurallarına tabi değil. Aynı anda burada, binlerce kilometre uzakta veya yine aynı anda her yerde. İşte “Kuantum Fiziği” alanına giren bu fotonlar düşünce enerjisini oluşturuyor.



“..Siz nefslerinizde (içinizde) olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de Allah, sizi onunla hesaba çeker. Dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır...” (Bakara Suresi-284. Ayet)

Özdemir Hoca Kur’an’da buyurulan ayete dikkati çekerek “Düşünmek, beyinde biyokimyasal işlemler ve elektrik enerjisinin sinir hücreleri arasında akışı demektir. Önsezi, altıncı his dediğimiz konular, düşünce enerjisinin aktarılabildiği ve dalgalar şeklinde yayılıp algılanabileceğini kanıtlamaktadır.” diyor.

Dua ile oluşan olumlu enerjinin ilahi kozmik kayıt merkezine ulaştığını, belirtiyor. Rabbin katına ulaşan dua takdir olunursa, başkasına hayırdua veya beddua olarak yönlendiriliyor.

ÖZETLEYELİM

Namaz bir duadır. Dua da düşünce olduğuna göre, namaz, beyinde bir enerji oluşumudur. Beyni (aklı) sarhoş edenlerden bu yüzden uzaklaşırız.

Dua sırasında oluşan düşünce enerjisinin gücüne ulaşmak için, gereksiz düşünce ve uğraşlardan arınarak yani huşû ile Allah’a yönelmek gerekir.

Kuran’da namazdan önce abdest alma mecburiyetimizin temel hikmeti, bedenden aynı zamanda statik enerji temizliğinin yapılmasıdır.

Abdest sırasında yüz, kollar, kafatası ve ayaklar gibi vücudun uç bölgelerini ıslatan su, statik elektriği emerek kendisi yüklenmektedir. Teyemmüm ettiğimizde ise aynı işi toprak yapmaktadır.

Allahuekber!