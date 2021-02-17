Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla beraber birçok vatandaşın içine su serpildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci için müjdeli haberi verdi. Peki, normalleşme takvimi nasıl 2021? Kademeli normalleşme programı nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci için müjdeli haberi verdi.

Kademeli normalleşme programı nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kademeli normalleşmeye geçeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, illeri bakanlığın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayının başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatacaklarını duyurdu.

Normalleşme takvimi nasıl 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumuyla ilgili yaptığı açıklamada illerdeki vaka sayısına göre yüz yüze eğitimin değerlendirilebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının il bazlı ele alınacağını da ifade etti.

Restoran kafe ve benzeri esnafları rahatlatacak yol haritası konusunu kabine toplantısında ele aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konu üzerine ileri tarihlerde açıklama yapılacağını ifade etti. Erdoğan yaptığı açıklamada vatandaşlarımız ne kadar dikkatli olur ve hassas davranırsa normalleşme takviminin de o derece hızlı ilerleyeceğini belirtti.