Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamaların ardından normalleşmenin ne zaman nasıl başlayacağı merak ediliyor. Normalleşme takvimi belli mi?

Normalleşme takvimi güncel | Normalleşme takvimi açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz” dedi.

Normalleşme takvimi henüz açıklanmadı. Kabine toplantısının 17 Mayıs’ta yapılması ardından da vatandaşlara normalleşme takviminin ilan edilmesi bekleniyor.