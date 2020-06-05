Normalleşme sürecinde hastaneye gelenlerin sayısı iki buçuk kat arttı

Korona virüsle mücadelede hastaneler normale dönmeye başladı. Ankara Şehir Hastanesinde, Covid-19’a karşı önlemlerin alındığı ve sağlık bakım hizmetlerinin devam ettiği normalleşme sürecinde, hastaneye gelenlerin sayısında ise iki buçuk kat artış yaşandı.

Hastanelerde, hem korona virüse karşı önlemlerin alındığı hem de sağlık bakım hizmetlerinin devam ettiği normalleşme sürecinde tedbirler artırıldı. Ankara Şehir Hastanesi’nde de normalleşme takvimine göre uygulanan önlemler çerçevesinde korona virüse karşı alınan önlemler üst düzeyde tutulurken, sağlık bakım hizmetleri de güvenli şekilde sürdürülüyor. Sadece MHRS randevusu ile hasta kabul eden hastanede, hastaların sosyal mesafeye dikkat etmesi sağlanırken girişte ateş ölçümleri de yapılıyor. Ankara Şehir Hastanesi’nin normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran’dan itibaren kabul ettiği hasta sayısında ise 2 buçuk kat artış yaşandı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Op.Dr. Aziz Ahmet Surel, normalleşme sürecinde attıkları adımları ve pandemi süreci kapsamında yürüttükleri çalışmaları İHA muhabirine anlattı. Pandemi sürecinde 6 bin hastayı tedavi ettiklerini aktaran Surel, "Daha evvel yüzde 20’lerin üstünde bir hasta grubumuzu yatırırken şu an yüzde 2-2,5’larda bir hasta grubumuz sadece yatışa ihtiyaç duyan durumda. O yüzden biz de Covid hastalarımıza ayırdığımız bölümü eskisine göre daralttık. Ama herhangi bir ihtiyaç olduğu durumda yine genişleyebilecek şekilde. Pandemi sürecinde 2 buçuk ayda yaklaşık 260 bin hasta bakmışız. Bizim 1 ayda baktığımız hasta sayısı 330-360 bin arasındadır, Ankara Şehir Hastanesi olarak. Bu 260 bin hastamızın 25 bin kadar Covid münasebetiyle hastanemize başvuran hastalar. Pandeminin 2 buçuk aylık döneminde 10 bine yakın irili ufaklı ameliyat yaptık ve bunların yaklaşık yüzde 65’i büyük ve orta ameliyat dediğimiz ameliyatlardan oluşuyor. Pandemi sürecinde pandemi hastalarımıza yüksek standartlarda tedavi ortamı sağlarken aynı anda pandemi dışı hastalarımızı da memnuniyetle buradan uğurladık” diye konuştu.

“Şu anda sadece randevulu hasta bakıyoruz”

Yeni normale geçerken hastanede yeni düzenlemeler yaptıklarını belirten Surel, “Covid dışı hastalarımıza ayırdığımız alanları biraz daha genişlettik. Onlara güvenli, kalabalık kişilerin bir araya toplanmadığı ama elzem sağlık hizmetlerini rahatça alabilecekleri ortamlar oluşturmaya çalıştık. Hastanemizin her poliklinik katını gezerek, kaç hasta alabilir ona baktık. Alabileceği hasta kadar MHRS’den randevu kapasitesi açtık. Şu anda sadece randevulu hasta bakıyoruz, acil dışında. Gelen ayaktan hastalarımız olduğu zaman da acile yönlendiriyoruz. Acil bir süreçleri yoksa yine randevuya yönlendiriyoruz. Eğer gelen talep bizim açtığımız randevu kapasitesinin üstündeyse vardiyalı sisteme geçerek vatandaşlarımızı uygun bir ortamda karşılamaya çalışacağız. Vatandaşlarımızdan en büyük istediğimiz şudur acil dışındaki muayenelere lütfen MHRS’den ya da Alo 182’den randevulu olarak gelsinler. Burada toplanılan alanlarda uzun vakit geçirmemek için randevularına yarım saat erken gelmeleri yeterli. Yanlarında da ihtiyaçları yoksa kimseyi getirmesinler. İhtiyaçları var ise de düşkün hastalarımız gibi bir kişi sadece yanlarında bulunursa diğer hastalarımızı da sağlık çalışanlarımızı da riske atmadan sağlıkla uğurlama imkanımız olacaktır” şeklinde konuştu.

“Başka kişilere ve bize herhangi bir bulaş oluşturmaması için de gerekli tedbirleri alıyoruz”

Bilim Kurulu tavsiyesiyle pandemi sürecinde alınan bütün önlemlerin normalleşme sürecinde de devam ettiğini vurgulayan Surel, “Esnek çalışma kalktığı için tekrar bir aradayız. Hepimiz ‘biz virüslüyüz’ mantığıyla hareket ediyoruz. Toplu bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Hem kendimizi korumak istiyoruz hem de burada gelen insanların da başka kişilere ve bize herhangi bir bulaş oluşturmaması için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Şu anda alınan bütün tedbirler hem gelen hasta ve hasta yakınlarımızın iyiliği hem de personelimizin iyiliği için. Maskeyi, sosyal mesafeyi ihmal etmemek, toplu yerlerde ihtiyaç kadar bulunup bir an evvel dışarı çıkmak lazım” ifadelerini kullandı.

“Bu hafta günlük muayene sayımız 8 binlerde”

Surel, normalleşme sürecinde hastaneye başvuranların sayısının arttığına dikkat çekerek, “Bizim pandemi döneminde covid dışı yaklaşık 3 bin hastamız vardı. Şu anda bu hafta günlük muayene sayımız 8 binlerde. Yaklaşık 2 buçuk katına çıktı hasta sayımız” dedi.

Öte yandan, pandemi sürecini başarıyla yürüttüklerinin altını çizen Surel, hastanede 15 bin çalışandan sadece 61 kişide Covid tespit edildiğini aktardı.