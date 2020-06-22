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Spor

Normalleşme süreci ile birlikte offroadcular dağların tadını doyasıya çıkarttı

road tutkunları, normalleşme sürecinin başlamasıyla Düzce’de bir araya gelerek doğayla iç içe olan alanlarda off-road tutkularını yeniden yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:44:00 -
Normalleşme süreci ile birlikte offroadcular dağların tadını doyasıya çıkarttı

road tutkunları, normalleşme sürecinin başlamasıyla Düzce’de bir araya gelerek doğayla iç içe olan alanlarda off-road tutkularını yeniden yaşadı.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bütün organizasyonlara kısıtlama getirilmişti. Hayatı birçok yönden etkileyen kısıtlamalar ile off-road tutkunları da organizasyonlarını iptal etmek zorunda kaldı. İptal edilen organizasyonların ardından araçlarını garaja alan macera tutkunları, normalleşme sürecine girilmesi ve kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte Düzce’nin doğa ile iç içe olan çamurlu yollarında yeniden bir araya geldiler. Zorlu arazi koşullarına yeniden araçları ile çıkmanın heyecanını yaşayan Düzce Otomobil Sporları ve Off-road Derneği üyesi off-road tutkunları, araçlarını çamurlu ve bataklık arazilerde kullanarak hem özlemlerini giderdiler hem de doyasıya eğlendiler.

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