Normalleşme nasıl olacak? Sorusunu Bilim Kurulu üyesi cevapladı

Türkiye'de tam kapanmaya geçmesinin ardından vaka ve vefat sayılarında önemli düşüş kaydedildi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni normalleşmeyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

A Haber'e konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs vaka rakamları, tam kapanma süreci ve sonrası ile ilgili kritik açıklamalar yaptı.

"Yani 100 bin vaka varsa..."

Hasan Tezer "Koronavirüs artık çok kolay bulaşıyor. Salgının ilk günlerinde anne ve baba enfekteyken çocuk enfekte olmayabiliyordu. Ancak şu anki vakalara baktığımızda tüm ailenin aynı anda enfekte olduğunu görüyoruz. Oranlar belli, çocuklar total vakanın %10'unu oluşturuyor. Yani 100 bin vaka varsa da oran aynı 50 bin vaka varsa da… Yalnız burada önemli olan şu; çocuklarda artan ağır vaka sayısı" dedi.

"Biontech aşısının kullanım onayı 16 yaş üstü. 12-15 yaş arasındaki güvenlik ve etkinlik çalışması da tamamlandı. Semptomatik vakadan %100 koruduğu da ortaya çıktı." diyen Prof. Dr. Hasan Tezer, sözlerini şöyle sürdürdü; "Güvenlik çalışmaları 16-25 yaş arasında yapıldı. Bu yaş grubuyla 12-15 yaş arasında bir fark olmadığı görüldü. Pfizer Biontech firması FDA'ya başvurdu. Çarşamba günü acil kullanım onayı için görüşmeler yapılacak. Kanada 12-15 yaş arası çocuklar için kullanım onayı verdi. Kanada'da okullardaki salgın artınca Kanada hükümeti dünyada ilk kez 12-15 yaş arasına kullanmış oldu."

"Aşı çocukların virüs bulaştırmasını engelleyecek"

Çocukların da aşı olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hasan Tezer, "Çocuklar bulaşıcılıkta önemli bir yer aldığı için aşılanmaları önemli. Çocuklarda MIS-C tablosu ortaya çıkabiliyor. Çocukların rahat bir şekilde okula dönebilmesi ve ağır etkilerinden korunması için aşılanmaları gerekiyor. Tüm gruplar aşılandığında çocukların da aşı sırası gelecek. Hepimizin bildiği gibi grip aşısı da çocuklara yapılıyor. Pfizer Biontech firması 6 ay-5 yaş arasına kadar çalışmalarını indirdi. Amaç çocukların okula başlamadan aşılanması." ifadelerine yer verdi.

"Koronavirüs tamamen bitmeyecek mevsimsel bir hastalık haline gelecek"

Prof. Dr. Hasan Tezer, "Aşı vurulmuş olanların yeniden aşı olması gerekebilir. Biontech firması da bir yıl sonra aşının üçüncü dozunun yapılabileceğini söyledi. Koronavirüsün tamamen ortadan kaybolmayacağını mevsimsel bir hastalık haline geleceğini gösteren çalışmalar var. Yapılan çalışmalar aşı olanların bulaşıcılığı da engellediğini gösteriyor." açıklamasını yaptı.

"Tam kapanmanın sonucunu cuma günü göreceğiz''

"63 binlerde olan vaka sayıları 10 binli rakamlara düştü ancak kıyaslama yaptığımızda yanılgıya düşeriz." diyen Prof. Dr. Hasan Tezer şu açıklamaları yaptı;

"Bizim hedeflediğimiz rakamlar var ve bu rakamların altına düşmemiz gerek. Yapılan uygulamaların neticesini Cuma ve cumartesi göreceğiz. 17 Mayıs'tan sonra tamamen eski hayatımıza döneceğiz diye bir durum yok. Açılma kademe kademe olacak. Virüs son hızıyla bulaşmaya devam ediyor. Yoğun bakımlarda genç yaştaki grup daha fazla. Bu bize aşının önemini gösteriyor. Dikkat etmezsek koronavirüs her yaş grubuna bulaşabilir ve altta yatan herhangi bir hastalık olmasa dahi ağır seyredebilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs itibari ile başlayacak yeni normalleşme takvimimini önümüzdeki günlerde kabine toplantısının ardından açıklanacağını duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından tüm Türkiye'de gözler kararların alınacağı kabine toplantısına çevrildi.