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Sağlık

Normalleşme ile birlikte spor dersleri de başladı

Özel Ümit Tıp Merkezi Fitness Antrenörü ve Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur, normalleşme ile birlikte birebir eğitimlerin başladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:40:18 -
Normalleşme ile birlikte spor dersleri de başladı

Özel Ümit Tıp Merkezi Fitness Antrenörü ve Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur, normalleşme ile birlikte birebir eğitimlerin başladığını söyledi.


Uğur, “Reformer Pilates, Mat Pilates, Fitness yapıyoruz. 1,5 saat arayla bireysel derslerimiz oluyor, yarım saatte havalandırma makinaların dezenfektanı yapıldıktan sonra bireysel çalışmamız ise 1 saat sürüyor” diye konuştu.


Fitness ağırlıklı bir programları olduğunu aktaran Uğur, çalışma süresince neler yaptıklarını ise şöyle özetledi: “Yürüyüş Bandı, Eliptik Bisiklet, Power Plate ile benim kontrolümde egzersizleri birlikte yapıyoruz. Power Plate vibrasyon ile çalışıyor ve daha çok Fitness’a yakın bir etkisi var; hem yağ yakımını hızlandırıyor, hem de tüm kas gruplarını aktif çalıştırıyor, daha hızlı vücut şekillendirmeye yarıyor. Reformer Plates ise; tamamen esnetme ve kas ve iskelet sistemini esnetmek, güçlendirmek için kullanılıyor, bunun amacı ise; postür düzeltme beden duruş şeklini düzeltmedir.”

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