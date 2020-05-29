Normalleşme 1 Haziran’da

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından konuşan Başkan Erdoğan, 1 Haziran’dan itibaren normalleşmenin büyük ölçüde başlayacağını vurgulayarak, “Şehirlerarası seyahat sınırlaması tamamıyla kaldırılmıştır. Memurlar normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve lokantalar açılacak” dedi.

Normalleşme sürecine ilişkin yeni kararları açıklayan Başkan Erdoğan, “Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye başlayacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek” dedi.

Erdoğan, “İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler, restoran ve kafeler 1 Haziran’da açılacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronovirüsle mücadelede gelinen son noktayı ve normalleşme takvimini açıkladı. Erdoğan başkanlığında 9’uncu kez video konferans yöntemiyle Tarabya’daki Huber Köşkü’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, 4 saat sürdü. Toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi. İşte Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar...

Birlikte başardık

l Türkiye’nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır.

l Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak, 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını göstermiştir.

6 milyona vefa

l Vefa sosyal destek grupları toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdi.

l Moritanya’dan Bolivya’ya kadar hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık.

l Ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100’üne cevap vermeyi başardık.

l Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık hizmetlerimizle hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz.

Milat 1 haziran

l Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır.

l Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran’da açılacak.

l İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

l İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

l Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye başlayacak.

l 1 Haziran’dan itibaren restoran, cafe, pastane, spor salonu gibi yerler her gün saat 22.00’ye dek açık olacaklar.

l Restoran, cafe ve pastanelerin açılmasına rağmen, otellerin sadece otel müşterilerine hizmet veren eğlence merkezi bölümleri dışındaki eğlence mekanlarına izin çıkmadı.

l Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek.

l Hayvan satış yerleri 1 Haziran’dan, hipodromlar 10 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek.

l Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran’dan itibaren hizmet verebilecek.

l Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

l Müze ve ören yerleri, 1 Haziran’da onlar da açılıyor.

l Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.

Kısmi kısıtlamaya devam

l Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.

l 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

l 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.