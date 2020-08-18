Normalde içi görülebilen ancak birisi girdiğinde opak halen bürünen akıllı tuvalet geliştirildi

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi olan Japonya'da yeni bir proje deneniyor. Başkent Tokyo'da hayata geçirilen ve ilerleyen dönemlerde daha da genişleyecek olan bu proje, parklara yerleştirilen ve boşken transparan halde olan umumi tuvaletleri içeriyor. Japonlar bu sayede, parklarda bulunan bu umumi tuvaletlerin temiz olup olmadığını rahatlıkla görebiliyorlar. Transparan umumi tuvalet projesi, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan "The Nippon Foundation" tarafından Japonya hükümeti birlikte hayata geçirildi. "The Tokyo Toilet Project" olarak isimlendirilen proje, ilerleyen dönemlerde daha da genişleyecek ve Tokyo'daki 17 umumi tuvalet, transparan hale getirilecek.

'kapı kilitli vaziyette iken opak bir hal alıyor'

Japonya'da tasarlanan transparan umumi tuvaletler, "akıllı cam"lardan oluşuyor. Bu camlar, içeride hiç kimse olmadığı zaman aydınlatmalı ve şeffaf bir hale geliyor. Bu sayede tuvaleti kullanmak isteyen bir kişi, içerisinin temiz olup olmadığını rahatlıkla görebiliyor. Bir kişi bu tuvalete girip kapıyı kilitlediğinde de akıllı camlar opak hale geliyor. Bu sayede insanlar, tuvalet ihtiyaçlarını giderirken kimse tarafından görülmüyorlar. Projeyi yüklenen vakıf, bu tuvaletlerin engelli insanlar da olmak üzere herkes tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlandığını ifade ediyor. Japonya'nın dünyanın en temiz ülkesi olarak bilindiğini dile getiren yetkililer, ülke genelindeki umumi tuvaletlerinse özellikle karanlık ve kirli oldukları gibi klişeler nedeniyle kullanılmadığını, amaçlarının da bu algıyı yıkmak olduğunu söylüyorlar. Tuvaletlerin genel görünümüne baktığımızda, vakıf amacına ulaşacakmış gibi görünüyor.

The Nippon Foundation Vakfı, ilk transparan tuvaletleri 5 Ağustos itibarıyla kullanıma sundu ancak çalışmalar bunlarla sınırlı değil. Yetkililer, proje kapsamına alınan diğer 15 umumi tuvaletin daha mümkün olduğunca farklı tasarımlarla yeniden dizayn edileceğini söylüyorlar. Vakıf bu projeyle, bir yandan gecenin karanlığını fazlasıyla şık tasarımlarla aydınlatma imkanı yakalarken diğer taraftan da Japonya halkına benzersiz sayılabilecek bir hizmet sunmuş olacak.