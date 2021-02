Nomofobi nedir? Nomofobi belirtileri nelerdir?

Çağın vebası olarak adlandırılan nomofobi hastalığına siz de yakalanmış olabilir misiniz? Sabah ilk uyandığınızda gözünüzün aradığı şey cep telefonunuz mu? Cep telefonunuz elinizde olmadan en fazla ne kadar durabilirsiniz? Eğer bu sorulara olumlu cevap veriyorsanız, şimdiden geçmiş olsun artık sizin de nomofobiniz var. Nomofobi hakkında merak ettiğiniz diğer ayrıntılar haberimizde…

Nomofobi nedir?

Akıllı telefonlar günümüz dünyasının vazgeçilmez bir ürünü haline geldi. Hatta bazı kişiler için bu teknolojik ürün el veya ayak gibi bir uzuv haline geldi. Nomofobi No mobile Phobia kelimelerinden türetilmiş bir kelime. Cep telefonu olmadan duramamak, cep telefonsuz kalmaktan aşırı korkmak anlamlarını içeriyor. Teknolojik çağın sendromlarından biri olarak kabul edilen nomofobi hastalığı, kişiler üzerinde her an ulaşmak ve ulaşılmak isteğini uyandırıyor. Nomofobi hastalığı uzmanlar tarafından, kişinin akıllı telefonlardan bir an bile olsun ayrılmak istememesi, onu her şeyden ve herkesten daha önemli görüyor olması, ona gerçek bir insandan fazla değer veriyor olması olarak değerlendiriliyor.

Nomofobi belirtileri nelerdir?

Telefon elde olmadığı zaman yaşanan boşluk duygusu,

Telefon elde olduğu zamanlarda bile obsesif bir şekilde kontrol etme dürtüsü,

Telefonun sürekli göz önünde olması isteği,

Telefonun şarjı bitince kendini eksik, yetersiz hissetme,

Sürekli olarak telefonu bir yerde unutma, kaybetme korkusu yaşama,

Telefonun arızalanmasından korkma,

Bulunulan yerde telefonun çekmemesinden korkma,

İleri vakalarda telefon yanında olmayınca baş dönmesi, kalp çarpıntısı, nefes almada zorluk, mide krampları gibi semptomlar yaşama.