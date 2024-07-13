Nokia klasik modelini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor!

Nokia, klasik tuşlu telefon serisine yeni bir model ekledi: Nokia 105 (2024). HMD Global'in geliştirdiği bu model, Haziran ayında tanıtılan HMD 105'in yeniden markalanmış versiyonu olup, pakete dahil edilen kablolu kulaklıklarla dikkat çekiyor.

Nokia 105 (2024) sadeliği ve güvenilirliği ile öne çıkıyor. Temel ihtiyaçlar olan arama ve mesajlaşma için ideal olan 2 inç 120x160 çözünürlüklü kompakt bir ekranl

a geliyor. Cihaz, 4MB dahili hafızaya sahip olup, 32GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor.

Nokia 105 (2024), 1000mAh çıkarılabilir bataryasıyla uzun pil ömrü vaat ediyor. Tam dolu bir şarjla 18 güne kadar bekleme süresi sunması, sık sık şarj etme derdinden kurtulmak isteyen kullanıcılar için büyük bir avantaj. Şarj işlemi microUSB portu üzerinden yapılırken, 3.5mm kulaklık girişi sayesinde paket içeriğinde bulunan kulaklıklar veya diğer uyumlu kulaklıklar kolayca kullanılabiliyor.

Cihazın sağlam yapısı, dayanıklı iç çerçevesiyle desteklenmiş. Ek özellikler arasında FM radyo, MP3 çalar, LED el feneri ve klasik Snake oyunu yer alıyor. Telefon, kömür grisi, mor ve mavi renk seçenekleriyle sunuluyor.

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HMD 105 modeline kıyasla suya dayanıklılık konusunda bir değişiklik söz konusu. Nokia 105 (2024), IP52 derecesi ile hafif toz ve su sıçramalarına karşı koruma sağlıyor. HMD 105'in IP54 derecesine göre bu bir düşüş olarak görülebilir, ancak pakette kulaklıkların yer alması birçok kullanıcı için bu durumu telafi edici olabilir.

Nokia 105 (2024), internet bağlantısı ve akıllı telefon özellikleri sunmasa da, temel iletişim ihtiyaçlarını karşılayan, dayanıklı ve uzun ömürlü bir cihaz arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.